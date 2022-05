Dimitri Legasse relance les troupes du PS dans l’est du Brabant wallon: «L’ancrage PS est toujours là»

Et de citer quelques noms qui pourraient, dans un avenir proche, rebooster les troupes à Jodoigne: "Je pense à l’arrivée dans la commune de Julien Scharpé, très actif aussi avec le PAC.Je pense aussi à sa compagne ainsi qu’à des personnes historiquement bien implantées qui pourraient les aider: Madeleine Lekenne ou encore Nicole Peeters. Il y a aussi Bruno Rowet qui a envie de faire bouger les choses. On verra ce que l’avenir nous réserve mais clairement, dans le groupe pluraliste actuellement, le PS ne s’y retrouve pas en matière de visibilité" .

«L’est du BW n’est pas si bleu que cela»

Dimitri Legasse va plus loin dans son analyse: "L’est du BW n’est pas si bleu que cela. Surtout chez les bourgmestres! À Orp-Jauche, Hugues Ghenne ne dira pas qu’il est socialiste mais il est quand même bien à gauche, tout comme son échevin Alain Ovart ou encore Christian Delvigne. À Incourt, il y a Léon Walry bien sûr, et Benoît Malevé qui est appelé à lui succéder. C’est sûr que dans certaines communes, c’est plus compliqué d’avoir une locale active, notamment là où le PS n’est pas dans la majorité. Forcément, garder la motivation est moins facile, on ne va pas le nier… Mais à Hélécine, on peut compter sur Hervé Maho et Saskia Ghenne qui ont fait de beaux scores et ont visiblement l’envie de faire de belles choses. Ils ont un bel avenir. Dommage que seules deux listes sont présentes, ce qui rend les choses moins évidentes. Non, sans mauvais jeu de mots, on n’a pas à rougir de notre présence dans l’est du Brabant wallon".

Par ailleurs, Dimitri Legasse reconnaît qu’à Beauvechain, la succession de Marc Deconinck a du mal à montrer le bout du nez alors qu’à Grez-Doiceau, après avoir assuré la suite de Fernand Vanbever, Victor Pirot a légitimement passé le relais et derrière, on tarde à se manifester…

«Notre problème est plutôt au centre»

"Bien sûr, le PS n’est pas aussi présent dans l’est que dans l’ouest mais… notre problème est plutôt au centre , ajoute encore Dimitri Legasse. À Wavre, Lasne, Rixensart, Ottignies, les sections PSsont chouettes, il y a quelques personnalités, mais les résultats ne suivent pas… Ce qui n’est plus le cas dans l’est où l’ancrage PS reste bien présent. J’espère que d’ici deux à trois ans, on pourra reconstruire autour de groupes d’individus, le PS avec les personnes qui font du boulot! Je salue en tout cas les personnes qui restent motivées et notamment les élus qui siègent dans l’opposition et qui doivent s’accrocher!"

"Le terreau est là, il faut le cultiver"

À Jodoigne, le PS a récemment lancé un appel aux citoyens désireux de rejoindre ses rangs, et Karl Deliss y a répondu: "L’heure est au rassemblement. À ce stade, il n’est pas question de faire des plans pour l’avenir ou de mettre sur pied une liste PS pour les prochaines élections communales, mais bien de dynamiser une locale et de montrer que nous sommes là. Le socialisme est bien présent dans la région, on s’en rend compte lorsque l’on parle avec la population. Je dirais donc que le terreau est là, il faut juste le cultiver" .