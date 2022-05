Pourquoi on ne trouvera pas de porc piétrain au marché de l’Ascension à Jodoigne

À Piétrain, berceau du porc éponyme, passé la consternation, c’est évidemment la tristesse et une pointe de découragement qui prédominent. Henri Stasse est le dernier éleveur sélectionneur du village: "Nous ne sommes plus que huit sélectionneurs en Belgique, dit-il. Nous avons déjà dû nous passer des concours de l’Ascension en 2020 et 2021, et ce pour cause de crise sanitaire, et voilà maintenant que la PPA nous tombe dessus. Or, les concours de l’Ascension sont notre vitrine, non seulement pour l’émulation qui en découle entre éleveurs, mais surtout pour montrer au public, en association avec la Confrérie de l’ordre du cochon piétrain, la santé de nos bêtes et la qualité de notre viande. En outre, le porc piétrain fait partie intégrante de notre patrimoine. Cela dit, je comprends que l’Afsca ne désire prendre aucun risque".

«Je l’avoue, je suis inquiet quant à l’avenir»

Jérôme Moens, secrétaire de la confrérie, malgré sa tristesse, ne veut pas baisser les bras: "La noix de piétrain aux sept épices est exceptionnelle et nous le montrerons en étant présents place Lodewijckx . Une dizaine de membres de notre confrérie nous ont d’ores et déjà assuré qu’ils seront là. Nous devons continuer la promotion de la race porcine qui a fait la fierté et la réputation de notre village. Mais je l’avoue, je suis inquiet quant à l’avenir".

Henri Stasse conclut: "Mon fils Thierry, 43 ans, travaille à mes côtés, et je continue d’espérer que nous pourrons sauver la race du porc piétrain. Lui et moi, malgré ces temps difficiles, on s’accroche. Que voulez-vous, on a la passion!"