Le Festival Fleurs et Jardins a perdu quelques pétales

Sylviane Van Looke, elle, en est à son deuxième passage sur le marché. "Cela veut dire, sourit-elle, que je reviendrai une troisième fois. J’habite depuis sept ans à Jodoigne et je pense n’avoir raté aucune édition. En plus, ce dimanche, on bénéficie d’un généreux soleil et il fait bon de promener parmi les fleurs qui embaument. Mon choix s’est porté sur les surfinias retombants et les pétunias, avec une préférence pour les premiers nommés, mauves ou blancs, que je peux suspendre chez moi. Leur floraison est magnifique quand l’ensemble est bien fourni, ce qui est le cas chez ce fleuriste flamand."

Un fleuriste qui, en effet, vient d’Herentals, dans la province d’Anvers, pour arrondir ses fins de mois, car Nicolaï Van den Bogaert est… pianiste classique. "Chopin, Mozart, Schubert, cite-t-il, mais aujourd’hui, ce sont les fleurs. Je suis content car, avec mon associé, nous n’avons pas arrêté de vendre fleurs et plantes et donner des conseils aux visiteurs. La question qui revient le plus souvent? Combien de temps les pivoines coupées, qui sont les stars de ce printemps, vont tenir. Réponse: deux à trois semaines!"

Anne, une jeune maman de Lathuy, est accompagnée de ses deux fils de 5 et 3 ans. Elle n’a de regards que pour les lupins mauves. "Il m’en faut trois, avoue-t-elle, car ceux de mon jardin ont été dévorés par les limace s ." À côté d’elle, Hugo, son aîné, a envie d’une plante. "Ou alors des fleurs rouges, dit-il, ma couleur préférée." Et maman d’ouvrir son porte-monnaie pour acquérir des marguerites d’Espagne d’un beau rouge orangé.