Jodoigne multiplie les mesures pour limiter au maximum les risques d’inondations

Le bourgmestre, Jean-Luc Meurice, avec le collège, s’attelle à rebondir sur les différents appels à projets en la matière, mais se veut aussi anticipatif avec des actions propres. "Nous avons 300000€ au budget extraordinaire mais aussi 50000€ à l’ordinaire, essentiellement pour le curage qui devrait débuter ces prochains jours , explique le bourgmestre. Il y a également 200000€ subsidiés à 100% en vue de la réfection des voiries impactées lors des dernières inondations. Et puis, avec l’aide du GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne, nous avons encore prévu des plantations de haies en guise de prévention. Ces plantations seront réalisées prochainement."

Plusieurs mesures sont par ailleurs en cours, via des fiches actions du PGRI (programme de gestion des risques d’inondation). "Suite aux inondations de 2021 et suite à l’analyse des besoins réalisée depuis plusieurs années par les services communaux, ce marché public a pour but de réaliser des aménagements locaux destinés à freiner l’écoulement et de guider le ruissellement: fascines, buttes pièges à sédiment, fossés…"

C’est ainsi que plusieurs sites sont concernés par ces dispositifs: le hameau de Hussompont (ruelle de Bomal et rue de la Villa Romaine), Lathuy (rue du Gailleroux, rue de Dongelberg, en amont de la rue de Francourt, en amont du bassin d’orage, Baty Delmais, le bas du Brocui), Piétrain (en amont de la rue du Mébroux, en amont de la rue du Tumulus, rue Notre-Dame), Saint-Jean-Geest (rue de la Gobie et amont, mais aussi en amont de la rue du Faubourg), Molembais (en amont du chemin Hamia et en amont du chemin Pavé Molembais), Mélin (en amont de la rue du Ruisseau), Jodoigne-Souveraine (en amont de la rue du Bocquair) et Jauchelette (en amont de la rue de la Dîme).

"Le montant estimé pour ces différentes mesures est d’environ 65000€ via une procédure négociée sans publicité préalable. Un financement partiel par subside provincial et par le subside régional visant à renforcer la gestion des risques d’inondation est envisagé" , conclut le bourgmestre de Jodoigne.