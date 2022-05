Jodoigne: dix artistes pour cerner la spiritualité, à la chapelle du Marché

Et si les Descentes de Croix , dont la plus célèbre est due à Rubens, ou les innombrables Pietà, comme celle de Michel-Ange, sont des références absolues, il ne faudrait pas oublier que, plus près de nous, Kandinsky a consacré une étude à la spiritualité. De lui, pour visiter l’exposition de la chapelle du Marché, on pourrait garder à l’esprit ces quelques mots: "Quiconque approfondit les trésors intérieurs cachés de son art est à envier, car il contribue à élever la pyramide spirituelle".

Les dix artistes réunis par le centre culturel ont eux aussi approfondi leur moi intime. Chloé Arrouy, Elen Braga, Laurie Charles, Pierre Daniel, Daan Gielis, Hadrien Loumaye, Giulia Messina, Alexane Sanchez, Julien Saudubray et Clément Jacques-Vossen ont beaucoup de talent.

«Je me suis inspiré des peintures et des sculptures les plus célèbres...»

Le dernier cité, qui est devenu bruxellois, a accompli la plus grande partie de ses études à Jodoigne, où sa famille demeure encore. Quel travail présente-t-il? "Un triptyque de quatre mètres sur deux . Je me suis inspiré des peintures et des sculptures les plus célèbres, en particulier des statues gothiques du Moyen Âge, une épo que qui me fascine." Le centre culturel précise: "L’exposition a pour but de questionner la spiritualité dans l’art contemporain. On sait qu’il n’y a pas de religion sans art. Mais y a-t-il de la religion dans l’art? Où est-ce que l’art devient une religion? Les artistes sélectionnés ont eu carte blanche pour répondre à leur manière à ces questions".

Clément Jacques-Vossen, lui, a pris plaisir à savoir son travail exposé à la chapelle: "Le lieu n’est pas anodin , car la chapelle est aujourd’hui pour partie désacralisée et se mue quelquefois en théâtre et en salle d’exposition temporaire. Ce lieu du culte devient alors lieu de culture".

«La spiritualité dans l’art», du 26 mai au 25 juin, le vendredi et le samedi de 11h à 18h. Entrée gratuite. Infos: 010811515.