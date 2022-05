Jodoigne: de nombreuses visites ont permis à Saint-Remy-Geest d’être labellisé et de figurer parmi les plus beaux villagesde Wallonie

Le contexte et les potentialités d’évolution de Saint-Remy ont donc été analysés et mis en parallèle avec les critères d’éligibilité de la charte de qualité de l’association, laquelle précise dans un communiqué: "À l’image de son voisin Mélin, Saint-Remy-Geest promène ses blancs éclats tout au long de ses rues et ruelles. Laissez-vous imprégner par cet environnement posé à flanc de colline, exposé au sud, où le temps semble s’être arrêté. Ponctuée d’anciennes fermes et d’un habitat traditionnel préservé, la localité s’organise autour de l’église Saint-Remy. Entièrement bâti en pierre de Gobertange comme la plupart des bâtisses du village, l’édifice trône fièrement sur son promontoire. Habitations et fermes ont majoritairement conservé leur implantation d’origine, le long des deux rues principales.

Une troisième voie transversale relie ces deux rues et file vers le fond de vallée où l’on retrouve prairies marécageuses, bosquets d’arbres et anciens vergers. Bordé de saules, d’arbres hautes tiges et de chemins creux descendant dans la vallée, cet écrin de verdure enveloppant le village constitue un patrimoine naturel d’intérêt et finit par envoûter ses visiteurs. À proximité de là, c’est au moulin de Genville que la nature vous donne rendez-vous! À la belle saison, un café d’été vous y accueille pour profiter de la quiétude des lieux."

Frédéric Jacoby, président de l’ASBL Vivre à Saint-Remy, et Jean-Luc Meurice, maïeur de Jodoigne, avaient fait le déplacement à Mirwart (Saint-Hubert) pour recevoir le précieux label PBVW (Plus beau village de Wallonie) des mains d’Alain Collin et du coordinateur de l’association, Mark Rossignol.