Grande fierté à Jodoigne. Le bourgmestre Jean-Luc Meurice nous confiait au début de l’année qu’il s’engagerait à fond afin que Saint-Remy-Geest soit reconnu, après Mélin, comme l’un des Plus Beaux Villages de Wallonie par l’ASBL éponyme. C’est chose faire depuis l’annonce officielle du samedi 14 mai. "Je pense que nous sommes aujourd’hui, constate le mayeur, la seule commune de Wallonie à posséder deux fois le label. C’est une vraie reconnaissance et aussi la preuve qu’il fait bon vivre chez nous."

Et que l’ASBL Vivre à Saint-Remy a bien travaillé. Car c’est elle qui avait fourni le dossier de soixante pages au bourgmestre, qui l’a lui-même transféré à l’association Les Plus Beaux Villages de Wallonie.

"Ce dossier, rappelle Frédéric Jacoby, président de Vivre à Saint-Remy, a été réalisé et rédigé par Arnaud Serniclaes, l’un de nos administrateurs. Il montrait point par point que nous avions tenu compte des critères exigés par la charte à respecter: diversité des paysages, bâtisses traditionnelles, patrimoine naturel et architectural ayant été préservé au long des années. Ce patrimoine exceptionnel, nous souhaitons aussi le faire découvrir."

Comment lui et son équipe constituée d’Anne-Sophie Moureaux, Sylvie Pecheux, Chantal Vaes, Géraldine Petit, Joseph Paque et Arnaud Serniclaes vont-ils s’y prendre?

"Cela se fera à différents niveaux , poursuit le président. Nous allons mettre en place une commission qui tiendra à l’œil, tout au long de l’année, l’aspect paysager ainsi que l’habitat, non comme un tyran, mais comme un bon père de famille. Un exemple: quand un futur nouvel habitant désirera s’installer ou construire ici, nous le préviendrons que nous désirons que le bâti garde son aspect de toujours. Pas question de voir ici une maison cubique!"

Une zone tampon, qui consiste à conserver du vert entre les villages des alentours, sera-t-elle encore de mise avec l’évolution démographique que nous connaissons?

"C’est vrai, conclut Frédéric Jacoby, qu’il nous faut rester distinctif par rapport aux villages voisins. Nous avons la chance de posséder une réserve naturelle entre Saint-Remy et Zétrud-Lumay. C’est moins clair vers Gobertange, c’est donc de ce côté que nos regards se porteront dans le futur. Ce qui me donne confiance, c’est que le bâti reste minoritaire sur le territoire de Jodoigne – 14% de la superficie totale. Nous vivons à la campagne et désirons y demeurer."

Un habitat d’une exceptionnelle qualité

À la question de savoir comment l’actuel habitat de Saint-Remy-Geest a vu le jour, il n’y a qu’une réponse: les carriers.

Désireux de s’installer dans la région de la pierre de Gobertange, ils y ont construit leur demeure. "En plus, souligne l’historien Daniel Goffin, après la bataille de Ramillies (1706) et les destructions des maisons en torchis qui s’en étaient suivies, il y eut une volonté de reconstruire en dur dans les années 1740-1750. Les constructions, depuis lors, ont été préservées, hormis au début du XXe siècle, car la brique était à la mode dans les années 1900-1910. Mais l’essentiel a tenu bon siècle après siècle."

Pour accueillir les visiteurs, il y a notamment le Moulin aux Délices

Le secteur de l’Horeca tient la corde en ce moment, tant à Mélin qu’à Saint-Remy-Geest. Les cyclistes comme les promeneurs ne se plaignent plus: ils peuvent se détendre sur la place de Mélin, à L’Atelier , ou Au Moulin des Délices , rue du Moulin de Genville, chez Chantal Vaes et Hans Snellings à Saint-Rémy-Geest.

Le couple ouvrait l’an dernier, plutôt à titre d’essai, ce Moulin qui porte bien son nom puisqu’on peut y déguster des délices maison et des produits locaux.

Chantal Vaes et Hans Snellings ont ravi cyclistes et promeneurs en ouvrant l’an dernier «Au Moulin des délices». - ©ÉdA

"Le Covid avait signifié la mort de notre B&B à Hoegaarden, précise Chantal. On était donc serré financièrement. Et puis, la chance nous a souri, et Notre Moulin des Délices a été immédiatement un succès, surtout grâce au bouche-à-oreille. Les visiteurs le savaient: Hans et moi, on souhaitait n’ouvrir notre Café d’été que les vendredis, samedis et dimanches, à petite échelle, en recevant une trentaine de visiteurs à la fois, au maximum, dans notre jardin, et ce dans le respect mutuel."

Il est également possible de passer la nuit chez eux, puisqu’une chambre est disponible au rez-de-chaussée, avec accès direct au jardin.

Le concept "Café d’été" a si bien fonctionné que le couple a pu inviter des artistes. Ce sera d’ailleurs le cas tout le long de l’été. "Le duo Lazy Jack, explique Hans, sera notre invité le 29 mai. En juin, deux rendez-vous sont programmés: notre jardin sera accessible le 10 et le 11 dans le cadre des Jardins ouverts de Mélin; le 19, à 15h, Valéry Bendjilali et Christian Dalimier nous feront partager en poésie et en chansons un beau moment sur le thème de l’homme et de la nature."

Par ailleurs, Chantal a trouvé un accord avec l’artiste-peintre Tone Aanderaa dont le Jardin enchanté (de sculptures) sera ouvert dès le 24 juin. "Le jardin de Tone a beau être situé sur Sainte-Marie-Geest, termine Chantal, c’est à 500 m d’ici, et nous ouvrirons au même moment."

Au Moulin des Délices, rue du Moulin de Genville 18, à Saint-Remy-Geest. 0474.64.13.31.