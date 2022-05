L’heure des choix politiques a sonné à Jodoigne: la Ville va devoir se serrer la ceinture

Tout n’est pas noir pour autant, et Jean-Luc Meurice accueille avec plaisir l’augmentation du Fonds des Communes, qui fera du bien. "Mais cela ne suffit bien sûr pas à compenser!"

«Rien que pour les marchés en cours, nous aurons une augmentation de budget située entre 1et 1,2 million»

Un autre souci à prendre en compte, et cela inquiète fortement les autorités communales, c’est l’augmentation des coûts pour les chantiers prévus. "Nous avons fait nos comptes et les estimations sont préoccupantes. Rien que pour les marchés en cours, nous aurons une augmentation de budget située entre 1 et 1,2 million… Cela concerne des réfections de voiries, les travaux à la crèche, les chantiers dans nos écoles communales ou encore l’hôtel des Libertés…"

De quoi remettre en question les projets à venir? "On se pose effectivement des questions. Doit-on encore lancer des marchés? Il va clairement falloir prévoir des priorités au niveau des investissements envisagés. Et par ailleurs, il conviendra également de rogner sur tout ce que l’on fait."

«Pour Jodoigne-les-Bains, nous avons diminué notre budgetde 10000€»

Il y a aussi des conséquences sur les services communaux. "On ne remplace par exemple pas un ouvrier du service des travaux qui vient de prendre sa pension. Non pas que le travail puisse être compensé, surtout avec les charges et les missions du service technique, qui plus est avec ne fût-ce que le phyto… Mais là, on n’a pas les moyens d’engager. Pour Jodoigne-les-Bains, nous avons diminué notre budget de 10000€ pour faire face. Une chance, je peux compter sur le personnel communal qui se mobilise pour trouver des solutions afin de faire un maximum d’économies. Une chance aussi, la population augmente, cela compense un peu mais… quid des futurs investissements prévus? Va-t-on continuer à investir et à développer les projets?"

Le collège communal tient aussi à l’œil l’impact sur le CPAS. "Il est donc clairement urgent que des solutions soient trouvées en haut lieu avant l’automne et l’hiver, le retour du froid et l’accroissement des besoins énergétiques."