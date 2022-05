Les jeux intervillages reportés à 2023

"Une sage décision même si tout le monde souhaitait retrouver l’ambiance des jeux cet été , indique l’échevin Olivier Debroek. Jodoigne-Souveraine a décliné l’offre. Son comité n’est plus guère actif et, privé de forces vives, il a pris la décision de renoncer. Nous nous sommes alors tournés vers Dongelberg qui ne souhaitait pas prendre le relais. Un appel général a ensuite été lancé et nous avions un candidat: Piétrain. Mais la date posait problème. Piétrain souhaitait reculer d’une semaine pour s’assurer de pouvoir disposer de personnel en suffisance, mais là encore cela posait problème…" En effet, la Ville avait déjà réservé le matériel de location à une date précise. "Un report d’une semaine ne permettait dès lors pas d’obtenir toute la logistique nécessaire. Autre souci: des festivités organisées la semaine suivante dans d’autres villages de Jodoigne… Bref, il y aurait eu une concurrence entre différents rendez-vous, et le risque de ne pas pouvoir mobiliser assez de monde pour constituer les équipes…"

Rendez-vous l’année prochaine, les 19 et 20 août

Une réunion a eu lieu pour prendre l’avis de toutes les équipes. "Deux options étaient sur la table: soit une édition sur terrain neutre à la date initiale (sur l’ancien terrain de rugby), soit un report d’un an. À l’unanimité, il a été décidé de reporter les jeux à 2023, les 19 et 20 août. On a prévu de nous revoir en octobre et chaque village peut dès à présent poser sa candidature pour l’organisation. S’il y a plusieurs candidatures, soit un accord à l’amiable sera trouvé, soit nous procéderons à un tirage au sort pour déterminer le village qui accueillera la 20eédition des jeux" , conclut Olivier Debroek.