Jodoigne: les Barnill Brothers en concert, ce dimanche, au Moulin des Délices

Les Barnill Brothers sont de faux frères mais de vrais professeurs de maths dans la vie civile. Ils se font singers-songwriters (chanteurs-compositeurs) durant leurs heures de liberté, en ayant pour modèles Simon and Garfunkel ou encore Bob Dylan. Barnabé Deliens et Ruben Hillewaere entremêlent guitares et voix pour se fondre dans un folk blues attachant et personnel.