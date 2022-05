Jodoigne: le renouveau du site de l’ancien hall sportif BaudouinIer s’annonce séduisant

Le bourgmestre, Jean-Luc Meurice, aimerait qu’il en aille ainsi également sur le site de l’ancien hall, à côté des installations du club de football, mais aussi du skatepark et CEPES: "Le site est idéal pour des aménagements destinés aux jeunes. Le skatepark rencontre un certain succès et on va l’améliorer en y installant un bowl (NDLR: module de skatepark ayant la forme d’une cuvette plus ou moins profonde aux parois arrondies) pour répondre à une demande importante. Cela va renforcer l’attractivité du skatepark" .

Le projet a été mûrement réfléchi, il a fait l’objet d’une demande de subsides, place maintenant à la réalisation: "On a obtenu un subside, mais du coup il faudra une demande de permis. Un budget de 300000€ est dégagé pour les différents aménagements. Un agora space est prévu, avec également de nouvelles pistes de pétanque sur le terrain voisin. On trouvera également un street workout (NDLR: loisir sportif mêlant la gymnastique la musculation ainsi que le parkour) , mais également d’autres réalisations comme un petit théâtre de verdure avec des gradins, en plein air, ou encore le mobilier urbain que nous installons un peu partout dans l’entité actuellement" .

Il est aussi prévu d’améliorer la piste BMX voisine: "Actuellement, la piste est laissée en l’état mais il est prévu de l’aménager plus sérieusement, avec une structure en dur, plus résistante et mieux adaptée aux attentes des pratiquants" .

Le bourgmestre souligne également qu’avec les travaux réalisés au parking du commerce et sur la voirie qui relie le site au centre, notamment un nouveau revêtement, un trottoir et un éclairage, l’accessibilité sera idéale, à deux pas du cœur de Jodoigne.