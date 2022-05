Du café belge importé par voilier

"Le café vert se conserve très bien pendant des mois, donc il se prête à ce type de transport", explique Pierre-Yves Orban. En tant que cofondateur de la société Javry Coffee, le Jodoignois porte haut les valeurs écologiques et les intègre au modèle économique de la société qu’il a créée avec Maxence Lacroix, son associé. "Ce premier voyage à la voile est un début prometteur qui ne portait que sur une seule sorte de café. Notre objectif est d’importer 50% de nos cafés à la voile d’ici 2025. Pour arriver à cela, il faut que nous disposions d’un voilier-cargo de grande capacité, plus rapide et aussi compétitif qu’un paquebot à moteur au mazout. La société française TOWT avec laquelle nous travaillons veut rétablir le transport de marchandises à la voile. Elle s’est lancée dans la construction d’un voilier-cargo d’une capacité de 1000 tonnes. Sa mise à l’eau est prévue pour l’été 2023."

Selon les fondateurs de Javry, ce nouveau mode de transport démontre que le changement est possible. Le hic, c’est le prix: 20 fois plus cher qu’un fret maritime classique. "Nous sommes la seule société belge à importer du café par voilier, poursuit Pierre-Yves Orban. Et oui, cela a un coût. Nous en prenons une partie en charge en rognant sur notre marge, et notre partenaire de sourcing en Colombie le fait également. Enfin, le consommateur paie également un peu plus cher, soit environ 2€ par kilo."

Une offre élargie vers les particuliers

Le café Javry, dont les bureaux sont basés à Bruxelles, a résisté à la crise sanitaire malgré le télétravail car il a évolué et s’est tourné vers un nouveau marché, celui des particuliers: "Nos clients étaient des entreprises, des bureaux, c’est la base de notre business plan. Mais avec le Covid et la fermeture des bureaux, nous nous sommes tournés vers les particuliers. Désormais cela représente 30% de notre chiffre d’affaires. Mais nous n’avons pas de boutique, nous ne vendons que sur internet et nous livrons. Et de préférence, nous conseillons aux gens de se tourner vers les paquets de café en grains, mais nous avons aussi du café en capsules, et celles-ci sont biodégradables."