La fanfare de Dongelberg fêtait ses 125 ans le week-end dernier

La fanfare Sainte-Barbe et Saint-Laurent de Dongelberg a fêté ces 6, 7 et 8 mai ses 125 ans d’existence. De ces trois journées de festivités, on retiendra tout particulièrement celle de dimanche au cours de laquelle 25 musiciens ont été mis à l’honneur, et parmi ceux-ci, Anne-Marie Moureau, présidente d’honneur, congratulée pour ses 60 ans de musique.