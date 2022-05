Jodoigne: alors on danse, avec le chorégraphe Jérôme!

Quand un projet inédit crée de la joie, chez les enfants de surcroît, il y a tout lieu de conclure qu’il est abouti. Dieu sait pourtant qu’il lui en a fallu, de la patience, en début d’année scolaire, à Jérôme Gosset, 42 ans, chorégraphe et professeur de danse, pour se faire comprendre et entendre par ses élèves. Car les 1re, 3et 5années primaires de l’Ardoisière, auxquelles s’est ajoutée une classe Dapsa de primo-arrivants, ont dû faire face à la précision du mouvement et la nécessaire discipline de la danse.