Jodoigne: quand Sofia Betz réinvente Henry Purcell

"Il nous a fallu, raconte-t-elle, revenir des siècles en arrière, à une époque où, au-delà des champs de bataille, les pactes se trament dans les hautes sphères du pouvoir, où les enfants s’échangent contre d’obscurs services, et les magiciens tentent d’écrire demain. C’est au milieu de tout ça que naît le jeune Arthur."

Jusque-là, rien de neuf. Mais voilà, dans la présentation de ce semi-opéra, Sofia Betz a voulu que des synthétiseurs contrebalancent les voix lyriques. Et le livret de l’opéra en prend un coup.

"Dans la version originelle, poursuit Sofia Betz, la jeune Emmeline, fiancée aveugle d’Arthur, était une potiche. Mais ici, changement de rythme, car elle pourrait bien changer le cours du monde…"

«Cold Song»

Tant la partition que la narration ont donc subi des retouches, de quoi rendre l’écoute à la fois plus moderne et plus légère. "Je me suis amusée à faire chanter “La scène du froid” par Emmeline", raconte Sofia Betz, Ce Cold Song est sans doute l’ayre – genre musical qui date de la Renaissance, particulièrement apprécié en Grande-Bretagne – le plus connu, universellement, d’Henry Purcell. Il a été adapté et repris maintes et maintes fois au cours des siècles, d’abord par les musiciens classiques et, plus près de nous, par la variété (Arielle Dombasle, Laurent Voulzy) ou encore pour le cinéma (Ariane Mouchkine, Maurice Pialat).

Peut-être plus étonnant, Pete Townsend (The Who) ne cache pas avoir été influencé par Purcell dans le célèbre Pinball Wizard (le magicien du flipper), repris par Elton John dans le film-rock Tommy. Sofia Betz, elle, a en quelque sorte réinventé (joyeusement massacré?) le livret de John Dryden pour intégrer Emmeline dans le récit et la faire apparaître dans diverses scènes, lui donnant une envergure inédite au milieu des thèmes récurrents de l’ère chevaleresque.

«Le Roi Arthur», d’après le semi-opéra d’Henry Purcell, avec Catherine de Biasio (instruments), Julie Calbete (soprano), Pauline Claes (ou Joëlle Charlier) (mezzo-soprano), Romain Dayez (baryton) et Fabien Magry (narration), à la chapelle Notre-Dame du Marché, ce vendredi 6 mai, à 20h30. Entrée: 12€.