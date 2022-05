Jodoigne: Madeleine Lekenne défend les valeurs socialistes depuis 70 ans

Madeleine Lekenne a ainsi reçu dimanche, des mains du président du PS BW, Dimitri Legasse, la médaille de militante PS, une distinction que le PSremet aux personnalités qui marquent la vie du parti et/ou de l’Action commune.

De son côté, Laurence Smets, secrétaire régionale FPS, lui a longuement rendu hommage: "Madeleine est présente au sein des FPS depuis 1976, bien avant que je n’arrive. Depuis que je la connais, je vois une femme qui mène un long combat. Le droit des femmes, Madeleine n’a jamais oublié de le défendre. L’égalité homme/femme, le féminisme, c’est son ADN. Jusqu’à son dernier souffle, elle sera présente pour faire bouger les choses. Il y a encore tellement à faire, elle ne baissera jamais les bras. C’est une dame de valeurs, le combat est mené car il est noble, c’est d’ailleurs le plus beau combat. Femme de conviction. Madeleine ne craint rien, elle a son franc-parler, elle dit les choses. Jamais elle n’aura un discours d’hypocrisie, elle croit ce qu’elle dit, ce qu’elle fait. Et autour d’elle, on la respecte" .

Avec 70 années d’affiliation au mouvement socialiste, Madeleine Lekenne en a vu défiler des combats, "et tout cela mené avec un cœur énorme, a continué Laurence Smets. Elle est de toutes les actions. Dernièrement, elle me parlait des Ukrainiens. On a évoqué l’action avec la Rose des Sables, où on accueille des réfugiés, elle en est très heureuse…" Et puis, Madeleine rassemble autour d’elle, "tellement elle est convaincue par ce qu’elle fait. Sans obliger qui que ce soit, elle parvient à fédérer. Madeleine est toujours au service des autres, soucieuse des personnes précarisées. Elle est également convaincue de la nécessité de l’éducation permanente" .