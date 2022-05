Jodoigne: le PS a fait son 1er mai dans le fief des Bleus, à Jodoigne

Le choix de Jodoigne n’était pas anodin pour le PS qui tente de relancer les USC de l’Est du Brabant wallon. L’Églantine, maison du peuple, qui a connu les victoires locales voici un certain temps, a revécu les fastes d’antan, l’espace d’un dimanche. Tout un symbole qui faisait le bonheur de Dimitri Legasse, président de la fédération PS du Brabant wallon, qui a rappelé que les "rouges" avaient été au pouvoir par le passé… Et qui sait d’ici quelques années?

L’occasion aussi de voir les pontes du parti, comme le Ministre-Président wallon Elio Di Rupo, Anne Lambelin vice-présidente nationale du PS, Christophe Collignon le Ministre des Pouvoirs locaux de Wallonie ou encore Isabelle Evrard, députée provinciale, ainsi qu’André Flahaut, député fédéral mais aussi les camarades ou sympathisants dont Édouard Delruelle président de Solidaris Wallonie, Noémie Van Erps secrétaire générale des Femmes Prévoyantes Socialistes, ainsi que Guillaume et Chloé les représentants des Jeunes Socialistes du Brabant wallon.

Dimitri Legasse a pris, selon ses propres dires, des allures de "Monsieur Loyal" lors de son discours, pour ces retrouvailles après deux années d’absence pour les raisons sanitaires que l’on sait. "Nous voici enfin à nouveaux réunis en vrai après deux beaucoup trop longues années d’abstinence qui nous ont empêchés de fêter comme il se doit le 1er mai, la fête des travailleurs, la fête du parti socialiste, notre beau et grand parti qui, engagé depuis 137 ans pour, avec et aux côtés des travailleurs. L’unique et forcément le seul parti de gauche qui agit. Le seul parti de gauche qui travaille et met les mains dans le cambouis pendant que d’autres refusent de se mouiller et qui, forts de leur virginité, donnent des leçons. Mais c’est bien le parti socialiste qui a pris ses responsabilités et initié une politique de relance. Nous sortirons de ces crises sans précédent. La question, est de savoir si la relance profitera à tous ou si elle ne profitera qu’aux plus riches."

La cible du PS reste le PTB

Le MR a eu droit à quelques boutades pour avoir abandonné son fief, occasion aussitôt saisie par le PS pour y faire sa fête. Aussi, Dimitri Legasse n’a pas manqué l’occasion de glisser que "les hyperlibéraux tentent d’exister de provocation médiatique en provocation médiatique en discutant publiquement avec l’extrême droite flamingante pour assurer le retour d’Europe de Monsieur Patate" , mais la cible du PS reste évidemment le rival de gauche, le PTB.

Ce dernier, qui n’avait d’ailleurs pas prévu de fêter le 1er mai en Brabant wallon, en a donc pris pour son grade dans les discours des camarades PS. "Le PS part à la reconquête des cœurs et contrairement à d’autres qui s’appuient sur la peur et la colère des gens, tout en leur racontant n’importe quoi, nous le ferons dignement et de façon responsable. Nous comprenons la colère de bon nombre de citoyens qui ne s’en sortent pas, qui ne trouvent pas de travail, pas de logement, qui ont peur pour l’avenir de leurs enfants. Cette colère, nous la partageons. Mais notre rôle, en tant que politiques, ce n’est pas d’alimenter cette colère mais de la transformer en force positive. Au contraire des communistes, des antisocialistes qui affaiblissent la gauche et renforcent la droite, le parti socialiste a, à son actif des actions et des propositions concrètes pour une société plus juste, et une relance qui profite à tous!"