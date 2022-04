«Loin des yeux, près du cœur»: les rhétos de l’institut Saint-Albert, à Jodoigne, face au confinement

Les dictons, depuis le confinement, ont perdu quelques plumes. Ou alors, ils ont été retournés. "Loin des yeux, loin du cœur" s’est mué en "Loin des yeux, près du cœur" pour la plupart des ados confinés dont on a quelque fois mal mesuré le désarroi et la solitude. C’est ce qu’a parfaitement compris Jeanne-Marie Hausman, professeur de français à l’institut Saint-Albert et, en l’occurrence, professeur en arts d’expression. Elle a choisi la nouvelle mouture du proverbe comme titre de sa pièce, une comédie à la fois attachante et drôle jouée par sept de ses élèves.