Jodoigne: le numérique entre en classe à la «petite école» de Sainte-Marie-Geest

Ce fut la joie, dans la petite école, quand on apprit que le dossier de candidature avait abouti. Les deux premiers écrans TVI (télévision indépendante), 24tablettes et un ordinateur portable sont en cours de livraison depuis le 22 avril. Le mode d’enseignement va-t-il changer grâce à ce matériel? Autrement dit, quelles en seront les applications concrètes? "Les tablettes permettent un enseignement différencié, plus individualisé, selon le niveau de l’enfant, dit Virginie Boreux. La pédagogie est donc plus active, plus engagée, plus pointue. En outre, on di minue l’utilisation du papier. Les parents pourront découvrir ce nouveau matériel durant la fancy-fair du 26 juin. Ils comprendront comment les enfants, par exemple, ont créé l’affiche de la journée. Ou comment, à partir de l’application Scratch, qui est un langage d’introduction à l’informatique, un enfant peut créer sa propre histoire en animant des personnages qui dansent ou chantent."

L’école va bénéficier de l’accompagnement des conseillers du Service public de Wallonie, de l’aide et du soutien technique des assistants à la maintenance informatique. Une bonne chose pour Aglaé Jenet, institutrice en 1reet 2e: "Une courte formation de deux heures est prévue pour les enseignants, dit-elle, car il faudra à terme pouvoir gérer toutes les applications. Quant aux enfants, pas le moindre souci: ils sont souvent déjà familiarisés à l’informatique."

Cela dit, que les fervents des grandes traditions scolaires se rassurent: la dictée continuera à être écrite sur papier.