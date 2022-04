La Ville de Jodoigne s’offre une nouvelle identité visuelle

Le nouveau logo, qui se décline graphiquement de trois façons, est le résultat d’un projet de longue haleine et arrive à point nommé "à l’heure où de nombreux projets vont trouver leur aboutissement ou leur concrétisation, comme l’hôtel des Libertés ou encore la plaine sportive de la Gadale, a expliqué Jean-Luc Meurice. Il était temps pour nous de montrer que notre ville est en plein essor".

Charlotte Bastaits, chargée de la communication à la Ville, a conté les étapes successives de la création du logo et souligné que "le ressenti et les remarques des citoyens ont été pris en compte via des démarches participatives" .

Le budget global de l’opération s’élève à 76248€, qui comprennent à la fois le recours à l’agence montoise de communication Alpaga, et les incidences de ce renouvellement sur les services de la Ville, de la signalétique aux cartes de visite.

La fin de la matinée fut l’occasion de présenter l’agenda des animations estivales, avec Stéphanie Croquet, directrice du centre culturel, et Réginald Leroi, président de l’association "Jodoigne, vos commerçants réunis" . Ce dernier a rappelé que son but premier était de promouvoir le commerce via la braderie des 3, 4 et 5 juin dans une ambiance conviviale,

De son côté, la coordinatrice du centre culturel a rappelé que l’hôtel des Libertés, où son service sera logé, aura des possibilités d’accueil multipliées et fort diversifiées pour le public et les acteurs culturels dans les prochains mois (voir ci-dessous). Et de conclure que, durant cette année 2022, on fêtera les 50 ans du centre culturel: "On se réjouit déjà de retrouver le jumeau de la chapelle du Marché entièrement rénové , avec un espace d’art, des sanitaires et un jardin où des spectacles seront donnés."