La première équipe du foot-études de Jodoigne en démonstration

La rencontre, hélas, a débuté en mineur. À la 13e minute, alors que le score affichait un avantage d’un but à zéro pour les Nivellois, les Jodoignois s’apprêtaient à marquer quand, dans un ultime effort, le Nivellois Quentin Maestre Vicario empêcha le ballon d’entrer dans le but. Dans l’action, son tibia cognait violemment le piquet. Une plaie ouverte en était la conséquence (voir ci-contre) et le match était arrêté durant une demi-heure. Puis les joueurs, le cœur gros, reprenaient avec courage leur place sur le terrain. Le score, on l’aura compris (0-4) était sans importance à l’issue du match qui aura permis de constater la positivité et le fair-play des vingt-deux acteurs.

Un programme classique et huit heures de sport

Isabelle Devos, directrice adjointe du Cepes, explique que ces jeunes d’une quinzaine d’années, qui sont en 3esecondaire, suivent un programme d’études classiques auquel s’ajoutent huit heures de sport. C’est dire qu’il faut aimer le football pour s’engager dans cette voie, d’autant que certains d’entre eux ne voient pas spécialement en futur joueur professionnel. C’est le cas de Lucas Cvotin, 14 ans, qui veut devenir comptable, mais qui entretient sa forme sur les gazons. Alexandre Bianchi, 15 ans, évolue également en U16 au RAS Jodoigne… tout en se rêvant du côté d’Anderlecht. "Notre programme de cours est assez chargé, dit-il, même s’il est bien équilibré. Le plus dur? Jouer au foot le matin puis, sans transition, passer à la théorie des cours classiques."

Adil Hamdi, 14 ans, met la touche finale. "Quand on a un bon coach comme Lionel Dauby, lance-t-il, c’est un plaisir d’apprendre à bien jouer au foot."

Du cyclisme et des sciences spatiales

André Grenier. ©ÉdA

André Grenier, directeur de l’enseignement provincial, assistait à la rencontre de football opposant les équipes de sport-études jodoignoise et nivelloise, ce samedi à Jodoigne.

"Le Cepes continuera sur sa lancée, annonce-t-il, en proposant dès la rentrée de septembre 2022 une nouvelle section sport-études cyclisme. Ce n’est pas tout: une option sciences spatiales sera également accessible. Pourquoi cette idée? Beaucoup de jeunes s’intéressent au spationaute français Thomas Pesquet. Ils rêvent d’un destin semblable. Nous ferons un pas en avant en les aidant à s’orienter plus tard vers un master en sciences spatiales. Cet enseignement d’excellence sera constitué de 7h de mathématiques, 7h de sciences à orientation spatiale, 1h d’astronomie et 2h d’astronomie spatiale".