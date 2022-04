Un drink de bienvenue pour les 67 Ukrainiens accueillis à Jodoigne et dans ses villages

"Vous êtes ici chez vous, a-t-il dit, se montrant désolé de la terrible situation qu’ils traversent et des atrocités dont eux et leurs proches ont été et continuent à être les victimes. J’admire votre courage et je remercie les nombreux Jodoignois qui étaient prêts à vous accueillir et à vous loger et qui ont joint le geste à la parole donnée."

Les propos du bourgmestre ont été traduits en ukrainien par Maria Buzan, la coordinatrice orp-jauchoise d’origine ukrainienne, parfaite bilingue, qui vit dans l’est du Brabant wallon, après avoir débarqué elle-même, il y a trente ans, au centre Fedasil de Jodoigne. C’est elle qui, dès les premiers contacts avec la Ville de Jodoigne, a participé à l’organisation de la collecte de dons en faveur des Ukrainiens restés sur place (notre édition du 1ermars).

Dans un second temps, elle a facilité la communication entre Ukrainiens et Belges et a aidé les ressortissants ukrainiens en les aiguillant dans leurs démarches. Car l’obstacle de la langue reste évident, même si les logiciels de traduction du net rendent de précieux services. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle une documentation bilingue, en français et en ukrainien, était mise à disposition des personnes présentes.

Au château Pastur, tandis que les Ukrainiens saluaient l’initiative de la réception donnée par la Ville, leurs enfants jouaient autour du petit bassin du parc, exactement comme ils n’auraient dû cesser de le faire, à quelque deux mille kilomètres de Jodoigne.