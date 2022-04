Plus de 70 auteurs au festival des livres

Patricia Fontaine respire! Touchée par le Covid, elle a craint un moment devoir remettre en question la 2eédition du festival littéraire "Les mots en bout de plume". "C’est du passé, sourit avec soulagement l’organisatrice, et je serai au poste pour ouvrir ce dimanche les portes de la salle de l’institut Saint-Albert. L’équipe de la bibliothèque Pastur et sa directrice, Ingrid Chantraine, seront là pour me donner un coup de main. Je les remercie, ainsi que la Province qui nous soutient dans cette belle aventure dédiée aux livres."