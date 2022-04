Jodoigne: Sofia, 6 ans, aveugle, mais pleine de vie, grâce à l’aide de Triangle Wallonie

À 6ans, Sofia est une petite fille rayonnante, pleine de vie, répondant du tac au tac. Pourtant, sa vie n’est pas un long fleuve tranquille. "Elle est née un peu dans la précipitation, suite à un grave accident , indiquent ses parents Émilie et Grégoire. Après dix mois, on a prédiagnostiqué un souci avec ses yeux. Rapidement, le diagnostic a été posé: l’amaurose congénitale (NDLR: maladie de la rétine, caractérisée par une dégénérescence et une perte progressive des photorécepteurs de la rétine dès les premiers mois de vie)." Mais si, du côté médical, toutes les attentions étaient portées au bien-être de Sofia, ses parents avaient "besoin de savoir où on allait, d’être accompagnés au quotidien, en dehors de l’aspect médical. Nous avons été dirigés vers Triangle Wallonie, une équipe pluridisciplinaire où nous avons trouvé tout ce que nous cherchions".