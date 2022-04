Jodoigne-Louvain-la-Neuve : coups de pouce à Olesya et aux Ukrainiens

D’autres démarches, passées et futures, viennent soutenir l’Ukraine, comme celle de l’Orchestre de chambre de la Néthen, sous la direction d’Alain et Benoît Meulemans, qui sera en concert à l’église de Tourinnes-la-Grosse le 1ermai (notre édition du 13 avril).

Du côté de la Ferme du Biéreau, une double initiative a permis de faire grossir la caisse du Consortium 12-12, qui vient en aide aux victimes de la guerre en Ukraine.

"À deux reprises, explique Axel de Jenlis, directeur des opérations au Biéreau, nous avons organisé des événements de soutien. Les bénéfices du Festival international Est-Ouest, qui s’est déroulé en mars à la Ferme, ont été reversés au consortium 12-12 via la Fédération des employeurs des arts de la scène. Et, le 29 mars, nous avons organisé deux concerts avec six musiciens réfugiés ukrainiens qui sont venus de France, Allemagne, Pologne et Belgique pour jouer ensemble sur la scène de la Ferme du Biéreau. Nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin puisque nous souhaitons pouvoir organiser d’autres concerts avec des musiciens ukrainiens et mettre en place des actions concrètes pour les aider dans la durée. Dans ce cadre, nous collaborons activement avec Music Chain for Ukraine, la structure d’urgence qui soutient les musiciens ukrainiens."

Pour Olesya Dzhurayeva, voir le site www.actueldelestampe.com. Pour Music Chain for Ukraine, voir le site www.lesfestivalsdewallonie.be dont le programme reprend les divers événements musicaux en faveur des Ukrainiens.