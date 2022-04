Football: Le SC Jodoigne est prêt à faire la fête samedi soir

Comme au premier tour lors de sa défaite contre Perwez, l’équipe s’est directement relancée après son faux pas à Genappe. "On ne les a pas pris de haut et on savait que ce serait compliqué car Genappe est très bien en ce moment. Ici, on a de nouveau eu la bonne réaction. Ce qui est incroyable, c’est qu’on n’est pas payé, on ne s’entraîne qu’une fois par semaine alors que la saison est très longue, mais nous sommes une bande de copains qui se battent les uns pour les autres."

Sur le plan personnel, "je suis content d’avoir mis deux buts et d’être présent dans les gros matches même si je joue pour l’équipe avant tout" , poursuit Loup Marchal qui fêtera ses 26 ans dans quelques jours et qui a connu la montée de P3 en D3 avec la RAS. "Je faisais partie du noyau D3 mais ça ne s’arrangeait pas très bien à l’époque à cause de mon boulot dans l’horeca."

Un peu plus d’un an après la création du SC Jodoigne, le club n’est plus qu’à une victoire de son premier titre. "On mériterait d’être cham pion car on a perdu le match de Coupe du Brabant à Walhain en tout début de saison alors qu’il nous manquait quelques titulaires. En championnat, le partage chez eux était mérité comme on a mérité notre victoire dans ce match retour."

Les Jodoignois décrocheront d’office les lauriers en cas de succès, samedi, et ce quel que soit le résultat de Walhain. "Grez ne sera pas un match facile car c’est une jeune équipe qui essaye de jouer au foot, un peu comme Genappe. Ce serait dommage de gaspiller notre belle victoire contre Walhain, mais on est confiant."

«Grez sera un adversaire coriace»

Martin Dehut espère voir ses joueurs terminer le travail. "Nous avons 90 minutes pour rester sérieux et pour ensuite profiter d’un travail entamé il y a de longues semaines, souligne le T1. Il ne faudra pas croire que c’est fait, comme à Genappe, mais aborder ce match avec la même mentalité que face à Walhain. D’autant que Grez sera un adversaire coriace car il a des qualités et a encore quelque chose à jouer." Seul Rowet (cheville) est incertain.

Le noyau sera également au complet du côté de Grez B. "Je pense qu’on aura droit à un rouleau compresseur car Jodoigne voudra être champion dès ce week-end , avance Sébastien Eggerickx (T1). On jouera le coup à fond et si on parvient à réaliser quelque chose, tant mieux, mais ce n’est pas là qu’on doit prendre des points à la base."