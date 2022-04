Arbitre: M. Francis

Carte jaune: Fortemps

Buts: Lentini (1-0, 2'), Marchal (2-0, 25'), Fortemps (3-0, 51'), Magnoni sur pen. (3-1, 69'), Marchal (4-1, 75').

JODOIGNE: Bauwin, Joyeux, Ginion (87' Rowet), Puttemans, Degeest, Diederich, Closse, Fortemps, Marchal (83' Stordeur), Lentini (72' Mabumba), Dethier.

WALHAIN: Br. Koninckx, Palange, Van Den Broeck (63' Djela), Ducornait, Veronnez, Misson (71' Tahraoui), Magnoni, Christophe, Bodart (59' Duhem), Joiret, Ba. Koninckx.

La partie a débuté avec trente minutes en l’absence de l’arbitre désigné et il a fallu moins de deux minutes à Lentini pour faire 1-0 en deux temps. Jodoigne doublait son avance sur une longue touche qui isolait Marchal au second piquet. Dans la foulée, Koninckx ratait l’occasion de relancer Walhain en bottant son penalty au-dessus. Car si les visiteurs remontaient sur le terrain avec de bonnes intentions, l’envoi de Fortemps faisait mouche et portait le score à 3-0.

À vingt minutes de la fin, Walhain héritait d’un second penalty sur Koninck, cette fois transformé par Magnoni, mais l’espoir était de courte durée puisque Marchal plantait le 4-1 dans la foulée.

Walhain était en tête!

Suite au forfait d’Orp B samedi, Walhain était virtuellement passé en tête mais seulement pour quelques heures.

"On prend vite un goal, on est mal placé sur le deuxième, puis on a un peu baissé les bras après le penalty raté, souffle le gardien, Brieuc Koninckx, sans qui le score aurait été plus lourd. Il y a eu plus d’envie à la reprise mais le troisième but nous a coupé les jambes. Tout peut encore se faire mais comme on n’a plus qu’un match à jouer, on ne compte pas là-dessus."

Il suffirait d’un succès aux Jodoignois, contre Grez B, pour être champions.

"Marquer rapidement nous a facilité les choses mais on a fait un gros match en ayant affiché plus d’envie qu’eux, estime le médian, Fiorenzo Fortemps. O n a eu les plus grosses occasions (dont l’énorme raté de Diederich à la 74'), notre défense a été solide et on n’a plus qu’à terminer le travail samedi."