D3B ACFF : Jodoigne n’a pas démérité à Dison, toujours en course pour le titre

Cartes jaunes: Sylla, Winandts, Meunier, Lallemand.

Buts: Legros (1-0, 5e), Meunier (2-0, 30e), Legros (3-0, 90e+3).

DISON: Rico-Garcia, Courail (76eVandebon), Clerbois, Dessaucy, Teruel, Winandts, Demarteau (87eMerola), Said (85eManchigov), Godard (80eReuter), Meunier, Legros.

JODOIGNE: Bronckart, Mbolo, Tihon, Sylla, Lallemand (46eFozin), Carlos Uhia, Pohl, Porcaro (46eSakata), Congosto Robledo, Soriano (82eDe Paula), Puttemans.

Rochefort vainqueur de Gouvy samedi soir (3-0), le Stade Disonais ne pouvait pas se louper, dimanche, lors de la réception de Jodoigne. Car les trois unités d’avance au classement n’éludent nullement la menace namuroise: en cas d’égalité finale, l’Union Rochefortoise compterait une victoire en plus… et coifferait dès lors sur le fil les gars du Val Fassotte.

La rencontre débute pour eux sous les meilleurs auspices puisque dès la 8eminute, le front de Legros débloque le marquoir. Globalement, la première mi-temps est maîtrisée par le leader, qui manque le break par Said (frappe déviée par le pied du portier visiteur, Bronckart). Avant de le réussir, à la 30e, par un envoi de Meunier sur lequel Bronckart a manqué de mordant.

À la pause, Olivier Lallemand fait passer Jodoigne en 3-4-3, en plaçant Fozin et Sakata dans le "onze".

Des manœuvres qui payent… partiellement. Les Brabançons gèrent le cuir et tentent leur chance quand l’occasion s’en présente. Le tir de Carlos Uhia est dévié en corner, suite auquel Puttemans reprend de la tête, dans les bras de Rico-Garcia. À l’heure de jeu, le même Carlos Uhia bénéficie d’un coup-franc bien placé, mais galvaudé. Rico-Garcia se met encore en évidence sur une double possibilité des Canaris.

Plus le temps passe et plus Dison bénéficie de contres. Godard balance une demi-volée, à côté. Juste après, Jodoigne passe proche du 2-1 en touchant le poteau. C’est finalement les offensifs locaux qui ont le dernier mot, à la 93e: Reuter loupe un face-à-face, Legros suit correctement et plante le 3-0 de volée.

"Au fil des semaines, on parvient à faire ce qu’il faut, en gardant une nouvelle fois le zéro derrière. C’est un petit pas de plus…" , sourit Jean-Sébastien Legros, l’entraîneur des vainqueurs. "En deuxième mi-temps, à 2-0, nous avions un peu les fesses entre deux chaises. Mais on a tenu, notamment sur les phases arrêtées concédées." Avant le repos, par contre, "on a sorti une toute grosse mi-temps dans la circulation, l’organisation, etc."

Désormais, Dison peut se satisfaire d’un 4 sur 6 pour être champion, le 1er mai lors de la réception de Gouvy. Il faudra donc éviter la défaite à Onhaye, dans deux semaines. En ce week-end de Pâques, le noyau pourra profiter d’un dimanche de repos, "offert" par "JS" Legros en guise de récompense au 9 sur 9 en cours.