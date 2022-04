Le Cercle horticole de Jodoigne s’apprête à faire du vin de fruits

Belle initiative de la part du Cercle horticole de Jodoigne. "Notre objectif, c’est de profiter des fleurs et des fruits de son jardin de diverses manières, indique Michel Gaspart, secrétaire du cercle. L’une d’entre elles est de fabriquer soi-même des vins. Comme je connais depuis de nombreuses années l’œnologue ottintois Michel Poncé, un formateur qui pratique le circuit court, local et naturel, je lui ai demandé de plancher sur un atelier de formation des vins qui pourrait s’échelonner sur un mois, entre avril et mai."