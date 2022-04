"Pendant 24 heures, les habitants d’une ville ou membres d’une communauté se mobilisent afin de: célébrer, mettre à l’honneur des personnes qui ont vaincu le cancer ou qui se battent encore contre la maladie, rendre hommage aux personnes emportées par le cancer et lutter ensemble contre le cancer, indique Maud Schwachhofer, présidente du Relais pour la vie de Jodoigne.

En ce qui concerne le Relais pour la vie de Jodoigne, nous avons décidé, en 2022, de procéder uniquement à des récoltes de fonds en organisant des activités diverses comme une marche/jogging et la vente d’œufs de Pâques."

Le rendez-vous est fixé au dimanche 24 avril à l’abbaye de la Ramée (Jauchelette) avec un jogging ou une marche de 10 km au profit de la Fondation contre le cancer. Pour les coureurs, le départ est prévu uniquement à 10h alors que pour les marcheurs, les départs sont prévus de 10h30 à 13h.

La participation est fixée à 10€. (gratuit pour les moins de 12 ans.) L’Inscription se fait via le lienhttps ://www.relaispourlavie.be/content/joggingmarche-10-km

Pour cette première édition, les organisateurs ont trouvé une marraine:"Pauline Selleslagh a accepté d’être la marraine de notre première activité. Pauline est triathlète, passionnée depuis une dizaine d’années et marathonienne. Elle a participé aux championnats du monde d’Ironman 70.3, est professeur d’éducation physique et coach sportif; dynamique et souriante. Sa devise est “Never give up”".