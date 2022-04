Jodoigne: l’Évidence, un relais hors du temps, à Mélin

D’où le choix de l’enseignement pour aborder la vie professionnelle. Marie-Pierre Pairoux enseigne depuis plus de 30 ans à l’institut Saint-Albert, à Jodoigne."Il y a une vingtaine d’années,quand j’ai acheté la grande bâtisse qui se trouve entre Beauvechain et Mélin, j’ai voulu ouvrir une salle de réception et de séminaire dans les annexes. Mais de l’idée à la réalisation, il y avait du chemin.Ces quatre dernières années, j’ai aménagé les annexes et le jardin."

C’est ainsi qu’est néeL’Évidence, un moment hors du temps.Cette ancienne ferme dont les fondations remontent au XIXe siècle, bâtie en pierre de Gobertange et en brique rouge, se distingue d’abord par sa salle d’une superficie de 80m2, son plancher de chêne, ses grandes baies vitrées qui donnent sur le jardin. Et par son style. " Je suis passionnée par la déco,mais aussi de sobriété. J’aime le côté dépouillé, intimiste des intérieurs. Voilà pourquoi j’ai voulu garder deux armoires en acajou qui ont environ 150ans."Salle, jardin, parking de 25places sont désormais privatisés afin de donner l’impression d’être chez soi quand on est chez elle."Mais je ne suis jamais loinpuisque mon domicile est juste à côté sans être en vis-à-vis. Cela signifie que je reste disponible."

L’ Évidencepeut accueillir jusqu’à 45convives. Des séminaires pour les entreprises (650€ hors TVA), avec petit déjeuner viennent de s’y tenir. À la mi-mai, il sera aussi possible d’y loger: deux chambres, pour deux couples, sont en cours d’aménagement. Et le lieu abritera, le 7 mai, son premier mariage, celui de Fanny, la fille de Marie-Pierre.

L’Évidence, rue des Trois Héros, 21, 1370 Mélin (0473877596).