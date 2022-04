49 nouvelles places de parking au centre-ville

*Les soupirs au centre-ville, faute de places de parking, sont-ils du passé? Oui pour ceux qui savent que le parking du Commerce, après de longs mois de travaux, est enfin accessible. Les autorités communales l’ont inauguré ce mercredi, par un petit vent frisquet qui faisait comprendre que mars avait revêtu ses habits de février."Nous planchions sur ce dossier depuis septembre,indique Lionel Van Den Abeele, directeur des travaux en tant qu’architecte paysagiste à la Ville.On sait qu’auparavant le parking en terre existait déjà, mais par mauvais temps, les automobilistes hésitaient à s’y rendre. Dès lors, la propreté et l’accessibilité des commerces de la rue Saint-Jean ont été nos premiers objectifs. Dans un second temps, nous avons veillé à ce que la connexion cyclo-piétonne se concrétise, et ce en liaison avec le RAVeL."