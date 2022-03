Les associations se mobilisent pour la piscine

Des discussions sont en cours entre les autorités mais les associations qui utilisent la piscine de l’athénée ne comptent pas rester les bras croisés."Une réunion a eu lieu avec la Ville, dit Sophie Gyre, dont l’association fréquente la piscine.C’était constructif, car nous avons pu rappeler l’importance que revêt ce bassin pour nous. Toutes les associations qui fréquentent la piscine de Jodoigne parlent d’une seule voix; la piscine, on y tient. On n’hésitera pas à retrousser nos manches et à faire les efforts financiers nécessaires pour permettre de garder ce précieux outil."

Les associations sont donc en contact permanent, préoccupées par la situation, mais déterminées à trouver des solutions."On aimerait disposer d’un état de la situation le plus précis possible même si nous avons déjà eu l’occasion de prendre connaissance d’une série de données. Pour sauver la piscine, pour ses dernières années d’existence, il est nécessaire de connaître les réels besoins financiers afin de déterminer comment y remédier."

La problématique plus large a aussi été évoquée, et là aussi, des solutions peuvent être apportées par les associations, notamment au niveau du maître-nageur. Par contre, on le sait, l’état de l’infrastructure est loin d’être idéal, ce qui ne rassure personne. Les cartes sont plutôt dans les mains de la Fédération Wallonie-Bruxelles – propriétaire de la piscine – qui devrait alors augmenter la dotation à l’athénée pour la piscine. En attendant, les utilisateurs, sont disposés à mettre tout en œuvre pour trouver des solutions.