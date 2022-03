Le procès d’Émilie Nieuwland (Jodoigne) devant les assises du Brabant wallon: un accusée qui n’avait rien laissé au hasard

Ce sont les parties civiles qui ont débuté mercredi matin. MeRaphaëlle Deutsch, l’avocate de la fille de Dimitri Henry, a ainsi relayé la"révolte"de sa cliente d’avoir perdu son père dans ces terribles circonstances, mais aussi face à la défense adoptée par l’accusée durant ce procès.

Quand Émilie Nieuwland affirme qu’elle ne connaissait pas les effets de l’atropine, les parties civiles bondissent. Lorsqu’elle a versé deux flacons de ce produit en juin 2020 dans la bière de Dimitri Henry, elle avait déjà l’expérience de l’empoisonnement commis quatre mois plus tôt, au préjudice de Caroline P.

Là, elle n’avait versé qu’un seul flacon, était restée auprès de sa victime et avait attentivement observé les effets. C’est elle qui a appelé l’ambulance – à la demande insistante de son compagnon – et elle est aussi allée rechercher la victime à l’hôpital de Tirlemont. C’est dès lors en connaissance de cause qu’en juin 2020, pour tuer le Jodoignois, elle a délibérément doublé la dose.

Les parties civiles ont également regretté que l’accusée, au travers de petites phrases et de révélations, ait sali la réputation de Caroline P. et la mémoire de Dimitri Henry. Tandis qu’elle se pose, elle, en victime de ses fragilités psychologiques…

Pour MeThierry Bayet, le conseil du frère du défunt, Dimitri Henry qui est unanimement décrit comme généreux et gentil, était un"oiseau pour le chat"face à une Émilie Nieuwland intéressée par l’argent, calculatrice et manipulatrice.

«C’est du bluff!»

L’avocat général Stéphane Lempereur est allé dans le même sens, demandant aux jurés de ne pas suivre l’accusée lorsqu’elle prétend avoir agi de manière impulsive, à cause des traits "borderline" de sa personnalité.

Pour lui, il ne faut pas aller chercher la justification des actes commis dans le profil psychologique d’Émilie Nieuwland: il faut seulement constater qu’elle s’en est prise à Caroline P. parce qu’elle habitait chez Dimitri et qu’elle risquait de contrecarrer ses projets, puis à cet homme après avoir été blessée dans son orgueil. Dans les deux cas, tout ce qui s’est produit était bien calculé.

C’est d’ailleurs ce qui fait que l’accusée a failli réussir. S’il n’y avait pas eu le blocage d’un virement bancaire suspect et l’appel du banquier à la fille de Dimitri Henry parce qu’il ne parvenait pas à joindre son père, on aurait bien pu en rester à la thèse initiale de la mort naturelle. C’est ce tout petit grain de sable qui a permis, chez la substitute de garde puis dans le chef de la juge d’instruction, d’allumer un signal d’alerte. Sans cela, il n’y aurait jamais eu de procès…

"L’accusée, lorsqu’elle n’obtient pas ce qu’elle veut, passe à l’action mais pas de manière impulsive, a résumé l’avocat général.Ce qu’elle prétend, c’est du bluff! Tout avait été réfléchi et préparé, et cette préparation allait même très loin. En faisant disparaître son téléphone et ses clés de voiture, elle n’a laissé aucune chance à Dimitri Henry!"

La défense, elle, a plaidé que les fragilités psychologiques dont fait état l’accusée sont des éléments du dossier, indéniables et dont il faudra tenir compte.

Après un dernier mot d’Émilie Nieuwland ce jeudi matin, les jurés entreront en délibération pour trancher sur sa culpabilité.