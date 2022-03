Le procès d’Émilie Nieuwland (Jodoigne) aux assises: Caroline P. apprend à l’audience que l’accusée est en aveu de l’avoir empoisonnée

Mardi, la cour d’assises du Brabant wallon a entendu un témoin fort attendu, et dont on a d’ailleurs déjà beaucoup parlé depuis le premier jour du procès d’Émilie Nieuwland. Il s’agit de Caroline P., une quinquagénaire française qui, de janvier à mars 2020, traversait manifestement une période compliquée de sa vie et était hébergée temporairement chez Dimitri Henry, à l’avenue des Commandants Borlée, à Jodoigne. Ce n’est un mystère pour personne, sur place, l’alcool coulait souvent à flot…