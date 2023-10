Les jeunes conseillers communaux d’Ittre ont prêté serment

Chacun est passé devant le bourgmestre, Christian Fayt, pour déclarer: "Je m’engage à réaliser de mon mieux ma tâche de conseiller communal des enfants d’Ittre et à agir dans l’intérêt général des enfants de la commune." Ils ont ensuite reçu leur écharpe tricolore.

"Vous avez eu le courage de vous présenter à une élection devant vos copains et copines de classe, a déclaré le bourgmestre. Vous avez eu le courage de faire une campagne électorale. Vous avez bien travaillé, puisque vous avez été élu. Certains diront que c" est grâce à votre programme, grâce à vos idées, grâce à vos discours. Pour ma part, il y a quelque chose de plus important: c"est la confiance que vos amis ont mise en vous. En déposant leur bulletin dans l’urne, ils savaient qu’ils pouvaient vous faire confiance. Ça, vous ne devez jamais l’oublier. S’impliquer dans un conseil communal, c’est un droit que vous avez acquis par votre élection, mais c’est surtout un devoir d’être présent, de prendre du temps, de réfléchir à un projet, de se dire comment je vais le présenter, mais aussi d’écouter les projets des autres. Maintenant c’est à vous de travailler, d’avancer et de concrétiser ces projets. Vous pourrez compter sur nous dans cette tâche."

Lindsay Gorez, échevine de la Jeunesse, a, quant à elle, adressé des remerciements: "Je voudrais remercier les quatre écoles de la commune, autant catholiques que communales. Je remercie aussi les parents qui ont supporté le stress de leurs enfants. Mais je veux surtout remercier les enfants, ce que vous faites est important pour notre démocratie et pour notre commune. Vous allez participer à des projets pour la vie des citoyens ittrois. Je suis moi-même le fruit d’un conseil communal des enfants. Cet exercice m’a amené le goût d’aider ma commune, de proposer des projets et d’être là avec mes collègues pour faire avancer notre commune. Je suis très fière d’assister ce soir à votre prestation de serment."