Michel Januth décline l’invitation de ses voisins

Christian Fayt, bourgmestre d’Ittre, a échangé à ce sujet avec son homologue tubizien qui a refusé l’invitation: "Il m’a dit qu’il n’avait pas à intervenir en tant que bourgmestre dans d’autres conseils communaux. Il a souligné que Tubize développait un projet avec l’assentiment de tous les groupes et de la majorité des membres de son conseil communal. Il ne comprend pas non plus pourquoi on vient lui demander des explications sur des problèmes de mobilité à Ittre alors que la commune avait, en son temps, refusé l’opportunité de voir la construction d’une autoroute..."

Le collège a pris ses responsabilités

Le bourgmestre d’Ittre a par ailleurs recontextualisé ce dossier: "Le 22 mars 2018, nous étions invités à une réunion d’information préalable à Tubize. Nous savions donc ce qui allait se passer. Le 7 décembre 2018, nous avons reçu le courrier des fonctionnaires informant le collège du dépôt du dossier complet, de l’organisation de l’enquête publique et de la demande d’avis du collège. L’enquête publique a été organisée à Ittre du 19 décembre 2018 au 28 janvier 2019.

Le 28 janvier 2019, le collège communal d’Ittre rend un avis défavorable, motivé par les craintes pour la mobilité. Notre avis a été entendu, car il y avait, en concomitance avec ce projet, la création du contournement nord.

Que s’est-il passé après ? Au niveau politique, tout le monde était d’accord de faire ce contournement nord, que ce soit au niveau régional, provincial ou communal. Tout se met alors en place. En 2020, un permis est introduit, mais des modifications devaient y être apportées. Un permis modificatif arrive en août 2022. Ce qui a énormément retardé le projet, ce sont les expropriations.

L’outlet va ouvrir au dernier trimestre 2024, mais pour réaliser le contournement, il y a des travaux colossaux à entreprendre avec des ouvrages d’art importants. Aujourd’hui, tous les feux sont verts et ça devrait être fait pour 2027, mais nous sommes liés aux contraintes de la gestion publique alors que, pendant ce temps, le privé avance. Il va donc évidemment y avoir des problèmes de mobilité qui seront en partie résorbés par ce contournement nord. Je ne suis pas là pour faire l’autruche et nous devrons être attentifs à tous les problèmes de mobilité. C’est en tout cas un projet où nous avons pris nos responsabilités et ce n’est pas facile pour une commune d’aller dire à sa voisine qu’elle est défavorable à son projet, car il y a des questions de bon voisinage."