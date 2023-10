Le bourgmestre s’inquiète pour le théâtre de la Valette

"La situation financière du Théâtre La Valette va peut-être, je dis bien peut-être, se débloquer prochainement. Pourtant, moi, je n’ai pas d’échos très favorables à ce sujet. Au niveau politique, je crois que ce serait intéressant que tout le monde s’y mette pour que nous puissions soutenir notre théâtre."

Une bouteille jetée à la mer alors que les débats originels portaient sur le programme pédagogique des écoles communales et sur l’accès des enfants à la culture. Christian Fayt poursuit: "Bien entendu, La Valette propose des spectacles pour les enfants des écoles de l’entité, mais ils vont avoir des difficultés à poursuivre cette mission si leurs moyens financiers ne leur permettent pas d’au moins survivre. Car c’est vraiment de survie dont il est question ici. Il est donc important que chacun aille frapper là où il y a des portes ouvertes et fasse quelque chose pour notre théâtre."

Une situation que l’ensemble des conseillers trouve inadmissible, soulignant la qualité des derniers spectacles et la programmation du théâtre en général. Et le bourgmestre de conclure: "Ce sont malheureusement des décisions qui sont prises au niveau de pouvoir supérieur et je ne peux que tirer la sonnette d’alarme."