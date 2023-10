Ittre: le conseil communal va-t-il inviter le bourgmestre de Tubize ?

Pour étayer sa demande, Claude Debrulle ajoute que "le projet progresse à grands pas et implique, notamment, la création de 35 00 logements, l’installation d’un outlet mall de 13 000 m2 et d’une zone de loisirs de 5 000 m2. Ce projet ambitieux n’est pas sans incidences sur le trafic non seulement à Tubize, mais également dans les communes voisines et en particulier dans notre commune d’Ittre. Déjà aujourd’hui, l’intensité du trafic à Ittre est vérifiable au quotidien et pas seulement aux heures de pointe du matin et en fin d’après-midi. Il y a quelques années, ce trafic était évalué à environ 6 000 voitures par jour dans chaque sens. Ce projet immobilier et commercial va accroître ce trafic dans des proportions encore plus inquiétantes."

Le conseiller reprend les conclusions d’une étude d’incidences menée entre le 19 décembre 2018 et le 28 janvier 2019: "En termes de trafic automobile, le projet devrait générer un trafic estimé à 3 500 voitures supplémentaires par jour depuis et vers le site en semaine, et jusqu’à 5 500 voitures par jour le samedi. En périodes de pointe, le matin (entre 8h et 9 h) le projet générera 370 mouvements/heure tandis qu’en soirée (entre 17h et 18 h) il générera près du double de circulation (770 mouvements/heure). Le samedi, en pointe commerciale de l’après-midi, le projet générera de l’ordre de 1 420 mouvements/heure, soit le double de la pointe du soir de la semaine. Dans ce trafic, l’outlet mall représentera 50% du flux total du projet le vendredi soir et 75% du flux le samedi après-midi."

Contournement de Tubize: "Où en est-on ?"

Claude Debrulle souligne que, pour répondre à cette augmentation de trafic, le projet devrait inclure le contournement Nord de Tubize comme le préconise l’étude d’incidences 2019-2020: "Ce contournement devrait absorber une part de la circulation de transit Nord/Est et une part du trafic en lien avec le projet."

Le conseiller rappelle enfin que "le bourgmestre de Tubize avait déclaré que ce projet ne verrait pas le jour si ce contournement n’était pas réalisé, ajoutant que, pour la prochaine législature communale, le contournement Sud devrait être remis à l’ordre du jour. Mais aujourd’hui, où en est-on ? Nos concitoyens nous posent des questions sur les répercussions de ce projet ainsi que sur les mesures envisagées par notre Commune pour y répondre. La première démarche opportune serait, me semble-t-il, d’inviter le principal promoteur de ce projet, à savoir Monsieur Januth. C’est à la lumière de cette présentation que notre conseil communal serait en mesure d’apprécier en connaissance de cause la communication que le collège communal lui soumettrait pour obvier, dans la mesure du possible, aux inconvénients de saturation automobile identifiés dans ce projet pour notre commune."