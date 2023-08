Opération "Cartable Max" dans l’Ouest du Brabant wallon : 15 jours de prévention pour la rentrée…. puis suivra la répression

C’était la rentrée, ce lundi, pour les élèves des écoles fondamentales. Notamment à l’école communale de Virginal où les enfants et les parents ont eu droit à un comité d’accueil inhabituel. En plus des enseignants et de la directrice, l’échevine de la Mobilité, le bourgmestre ainsi que plusieurs membres de la zone de police Ouest Brabant wallon étaient présents à l’entrée de l’établissement.