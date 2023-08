Ittre: la salle du conseil communal mise à la disposition des étudiants

Les secondes sessions arrivent à grands pas. Afin d’aider les étudiants en période de blocus, le collège communal d’Ittre a décidé de mettre à leur disposition la salle du conseil communal. Cette salle, équipée du wifi, est située Grand-Place, 2, dans le centre d’Ittre. Dès le jeudi 17 août et jusqu’au jeudi 31 août inclus, elle sera accessible du lundi au jeudi, entre 9h et 16 h, et le vendredi entre 9h et 15 h. Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire par téléphone auprès du service des affaires générales de l’administration communale au 067 79 43 43. Les étudiants devront également signer la charte d’utilisation de la salle. Un petit coup de pouce aux étudiants ittrois pour qu’ils puissent mettre toutes les chances de leur côté pour réussir leurs examens.