Ittre : un skatepark éphémère pour tout le monde à Virginal

Pour Lionnel Lattenist, les installations éphémères, construites par la société MaxExtrême de Rixensart, sont idéales pour ce genre d’événement dont le but est aussi bien de permettre aux novices de s’initier qu’aux plus aguerris de pratiquer leur art: "Ce qui est chouette, c’est qu’elles sont vraiment adaptées à tous les niveaux et à tous les âges. Les enfants, les ados et même les adultes peuvent venir y faire du skate, de la trottinette ou du BMX sans risque."

En tout cas, les deux rampes installées correspondent aux désirs des jeunes ittrois: "Comme je m’occupe du service jeunesse, poursuit Lionnel Lattenist, j’ai pu échanger avec les jeunes pour que le skatepark leur convienne. En tout cas, je suis très satisfait, car l’installation est top !"

"Un sport accessible et très social"

Et malgré la météo maussade de ces derniers jours, le succès est au rendez-vous. "Je passe régulièrement et il y a souvent une dizaine de personnes présentes sur et autour des rampes. Je crois que le côté éphémère attire les gens. Ils se disent que c’est maintenant ou jamais. De plus, le skate est un sport accessible et très social. C’est dans la philosophie des skateurs de s’échanger des techniques ou de prendre des plus jeunes sous leur aile pour les aider. Il y a une vraie cohésion qui se crée autour de cette pratique."