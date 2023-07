Ittre : la Commune a réduit ses consommations d’énergies

Des diminutions partout

Fabienne Mollaert (EPI), échevine de l’Énergie, a apporté quelques éléments de réponse en comparant les consommations de 2021 et de 2022: "Pour le gaz, nous avons une diminution moyenne de 27 %, mais comme c’est une moyenne il y a des variations en fonction des mois et des différents endroits, mais nous avons diminué notre consommation dans quasiment tous les bâtiments communaux. Au niveau de l’électricité, en fonction des chiffres en ma possession, nous enregistrons une diminution de 7%, mais les chiffres résultent de relevés pris à des moments différents. Nous devons donc affiner ces chiffres, mais je pense que nous tendons plus vers une diminution de l’ordre des 15%. Nous avons aussi diminué notre consommation de mazout, puisque nous passons de 64 000 litres à 57 000. Des chiffres qui vont encore diminuer quand le réseau de chaleur sera opérationnel à Virginal".