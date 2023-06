Ittre : le compte 2022 du CPAS affiche un boni de 210 000 euros

Lors du dernier conseil communal, la présidente de CPAS, Françoise Peeterbreock (EPI), a présenté le compte 2022 du CPAS: "À l’ordinaire, les droits constatés nets s’élèvent à 3 735 000 €, dont 3 518 000 € pour l’exercice propre et 216 000 € pour les exercices antérieurs. Au niveau des recettes, elles sont supérieures d’un peu plus de 510 000 € par rapport à 2021. Au niveau des dépenses, les engagements représentent 3 524 000 €, avec 3 346 000 € pour l’exercice propre et 30 000 € pour les exercices antérieurs. Les engagements à l’exercice propre de 2022 sont supérieurs de 355 000 € par rapport à 2021. Au niveau des dépenses, les dépenses de personnel augmentent de 144 000 €, celles de fonctionnement augmentent de 8 000 € et celles de transfert grimpent de 203 000 €. Ce qui nous donne un boni d’environ 210 000 € au service ordinaire."