Ittre : sculptures et installation de Maité Wagemans

Tout pour la sculpture

Si Maité Wagemans est née en 1982 en Italie, c’est à l’orée d’un bois à Braine-le-Château qu’elle habite et qu’elle travaille aujourd’hui. Suite à un burn-out et beaucoup de remise en question, elle se lance dans le monde de la sculpture. Il faut avouer que l’art coule dans ses veines: son père est auteur, compositeur, interprète et sa grand-tante artiste peintre. Bien que diplômée de l’académie des arts visuels de Mol, elle n’ose se lancer sur la voie de l’art, lui préférant la sécurité d’un diplôme en économie. Après un début de carrière dans la continuité de ses études universitaires, elle réalise à quel point la créativité lui manque. Elle s’inscrit alors à des cours de sculpture et de céramique où elle découvre le plaisir de travailler l’argile. Depuis, elle mange sculpture, elle dort sculpture, elle réfléchit sculpture… Bref, elle vit sculpture.

Une œuvre sur l’importance de l’eau à Ittre

En plus des sculptures en argile qui seront visibles dans les salons d’exposition du Centre culturel, l’artiste a installé, dans le centre d’Ittre, sur le pré de l’Aite, le long du petit contournement, une œuvre originale composée d’un ensemble de sculptures en papier et carton en provenance de l’usine Idem Papers de Virginal. Le thème de cette installation est "Ittre, ville d’eau". Maité Wagemans y exprime, à travers des gouttes et leurs couronnes, reproduites à l’échelle macroscopique, l’importance de l’eau dans l’histoire et l’essor industriel ittrois.

Espace Bauthier, rue de la Montagne, 36, à Ittre. Le samedi et le dimanche de 13h à 17 h. En semaine sur rendez-vous. Pré de l’Aite: accès 24h/24, 7j/7.