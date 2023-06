Retards dans les travaux pour le padel et salaires en hausse grèvent le compte de la RCA à Ittre

Le compte de la RCA a bien entendu soulevé quelques questions dans le chef de l’opposition. Hélène de Schoutheete (IC) s’interroge: "A l’avenir, pour éviter les surestimations dans le budget par rapport au compte, ne serait-il pas intéressant de faire des budgets un peu moins ambitieux pour éviter d’être dans une situation peu confortable au moment du compte et d’avoir un déficit ? Il faudrait aussi avoir la possibilité d’adapter le budget en cours d’année si on voit que ça se passe bien. Parce que là, au fur et à mesure des mois qui passaient, on a eu quelques surprises."

Lindsay Gorez, échevine des Sports et présidente de la RCA (MR), explique: "L’an dernier la remarque était inverse, on saluait le fait que nous nous rapprochions bien des montants inscrits au budget. À part pour des postes comme les salaires ou le padel, pour le reste nous sommes proches. Pour le padel, vous connaissez le dossier. Ça a été laborieux et vraiment indépendant de notre volonté. Pour les salaires, la commune a connu le même problème. Pour le reste, nous n’avons pas de post es qui ont été surestimés ou sous-estimés."

De son côté, si Ferdinand Joly (IC) est optimiste, il tient à mettre en garde la RCA: "Nous sommes optimistes dans la mesure où l’équipe est dynamique, tout le monde s’investit avec énormément d’énergie et de compétence. Cependant, je crois qu’il faut rester excessivement prudent. Nous constatons que les charges augmentent de 25% dans quasiment tous les postes alors que les recettes diminuent de 7%. Le but de la RCA était d’être à l’équilibre, mais nous n’y sommes pas encore."

Une analyse que Vincent Piette, directeur de la RCA, ne partage pas: "Quand j’analyse le secteur sportif, depuis la création de la RCA en 2018, il est en continuelle croissance. Nous avons doublé le chiffre depuis la création de la régie et, entre 2021 et 2022, il y a une augmentation de 3%. Personnellement, en tant que gestionnaire, je suis plutôt satisfait du résultat et de l’évolution sur ces dernières années tout en sachant que nous avons traversé plusieurs crises successives."