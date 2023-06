Démolition d’un pont: le ring sera fermé entre Ittre et Hal pendant la nuit du 24 au 25 juin

Afin de mener à bien cette démolition, le Ring de Bruxelles sera complètement fermé de 21h à 9 h. Les automobilistes sont donc invités à éviter autant que possible le ring ouest et la zone autour de l’A8. Il est préférable d’emprunter l’autre côté du ring via Waterloo et Tervueren.

Les perturbations toucheront également le trafic local aux niveaux de deux complexes d’entrée/sortie et de l’échangeur du ring de Bruxelles (R0) et de l’E19. Certaines connexions seront fermées pendant cette période.

Le complexe de bretelles de Halle (n° 21) restera ouvert pour le trafic venant de Tournai via l’A8 et souhaitant se diriger vers Bruxelles, et vice versa. Cependant, il ne sera pas possible de circuler vers Ittre/Charleroi. De plus, la route de Hal depuis l’A8 sera fermée afin de maintenir la fluidité du trafic sur l’A8.

Concernant la bretelle Wauthier-Braine/Tubize (n° 22), elle restera ouverte uniquement pour le trafic local en direction d’Ittre, mais aucune circulation ne sera possible en provenance de Bruxelles ou d’Ittre/Charleroi. Enfin, l’échangeur R0/E19 à Haut-Ittre restera ouvert pour le trafic de Charleroi vers Waterloo, et vice versa, mais aucune circulation ne sera possible en direction de Bruxelles.

Un écoduc remplacera le pont

La démolition du pont Vlasmarktdreef fait partie d’un projet visant à créer un écoduc dans la région du bois de Hal. Actuellement, le Ring de Bruxelles coupe cette réserve naturelle en deux parties. Afin de favoriser l’habitat des animaux, le gouvernement flamand investit dans la construction d’un écoduc qui remplacera l’actuel pont. Ce nouvel écoduc sera composé d’une large section non asphaltée réservée aux animaux, ainsi que d’une piste cyclable et pédestre adjacente, offrant ainsi une traversée sécurisée du périphérique pour les animaux, les cyclistes et les promeneurs.

Les travaux débuteront par la démolition complète du pont Vlasmarktdreef le samedi 24 juin. Ensuite, la construction de l’écoduc se fera progressivement.