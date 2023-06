Ittre : Pierre De Coen, l’univers singulier d’un artiste singulier

Ingénieur civil dans l’industrie, Pierre De Coen, 66 ans, a découvert sa passion pour la peinture dès son plus jeune âge. "J’ai toujours dessiné, dit-il, mais j’ai attendu jusqu’à ce jour pour montrer mes dessins. Pour moi, c’est très récent ce statut d’artiste." On le voit, l’homme a une belle dose d’humour, malgré le diagnostic de la maladie de Parkinson. Une maladie qui ne l’a pas empêché de continuer de dessiner, car faire de l’art lui procure une certaine tranquillité d’esprit et il a la main assurée lorsqu’il peint: "En fait, c’est surtout depuis que je suis malade que je dessine. Cela m’aide à fixer mon esprit sur quelque chose. Quand je dessine, je tremble moins. Je peux exprimer ce que j’ai en moi, et j’en ai besoin."

Exutoire d’une psychose

En effet, Pierre De Coen a des choses à exprimer, qui sont enfouies en lui: "Je suis né au Congo et il a dû s’y passer quelque chose quand j’étais jeune, mais je ne sais pas quoi. En fait, dans chacun de mes dessins, il y a une erreur. Ce peut être une erreur de proportion ou une main qui manque. Ça ne choque pas, ça fait partie du décor, mais c’est une manière pour moi d’exprimer cette douleur que je ressens et qui remonte à ma jeunesse, à cette psychose que j’ai vécue." Ce qui inspire surtout Pierre De Coen, c’est la femme. "Je dessine beaucoup le corps féminin. La femme est sublimée alors que l’homme est souvent caricaturé…"

Une sélection de 50 œuvres sur près de 300

Pour découvrir l’univers de Pierre De Coen, le rendez-vous est donc fixé ce samedi dès 14 h 30 à la maison de repos Au Privilège. L’exposition, baptisée "Oses-toi" (sic), se déroulera dans tout le bâtiment, proposant ainsi un parcours inspirant pour les résidents et les visiteurs. Elle comprend plus de 50 œuvres, un bel échantillon des quelque 300 œuvres créées par Pierre De Coen: portraits de femmes, expression de la souffrance humaine, réflexions sur la guerre… Son style moderne et clair parvient à capter et à toucher l’attention des spectateurs.

Pierre De Coen sera présent pour échanger avec les visiteurs. Ses dessins sont proposés à la vente. Si jamais vous ratez cette première exposition, rassurez-vous, l’artiste est motivé pour remettre le couvert: "J’ai pris goût en organisant cette exposition et je suis prêt à en faire d’autres".