Ittre : deux terrains de padel inaugurés à Virginal

"La patience est une vertu, et ce proverbe résume bien ce projet de terrains de padel à Ittre, a indiqué Lindsay Gorez, échevine des Sports et présidente de la RCA Sport Ittre. Il y a presque quatre ans déjà que l’idée a germé dans la tête du conseil d’administration de la RCA. Quatre ans, c’est long ! L’octroi d’un subside de la Province a confirmé notre choix de poursuivre vers la création non pas d’un, mais bien de deux terrains. C’est un projet qui contribue à faire d’Ittre une commune moderne, dynamique qui vit avec son temps. Le padel n’est pas qu’un sport en vogue, il s’agit d’un sport ludique qui se pratique entre amis."

32 terrains communaux de padel cofinancés par la Province depuis 2014

Si le centre sportif de Virginal a pu se doter de ces deux terrains, c’est grâce au soutien de la Province. Tanguy Stuckens, président du collège provincial: "Ce genre de chantier est toujours long. Je crois que la Commune et la RCA ont fait face à différentes embûches, mais elles ont fait preuve de ténacité, de patience et de détermination".

Tanguy Stuckens a salué aussi le travail fourni par son collègue député provincial Marc Bastin qui croit au padel depuis maintenant près de dix ans: "En 2014, Marc est arrivé un jour au collège en disant qu’il fallait investir dans le padel, un sport d’avenir. À l’époque, peu de gens connaissaient le padel, mais nous avons décidé de le suivre. Aujourd’hui, neuf ans plus tard, 14 communes du Brabant wallon ont profité du soutien de la Province pour investir dans ce sport. Elles se partagent 32 terrains. Entre-temps, le secteur privé a aussi développé son offre en Brabant wallon. Je n’ai pas peur de dire que cette impulsion, elle est aussi le fait de Marc."

Aujourd’hui, le padel est devenu un sport populaire, ce qui rassure les Communes qui, au début, étaient sans doute un peu frileuses à l’idée d’investir dans ce sport. Clément Geens se veut d’ailleurs rassurant: "Il y a de plus en plus de terrains et leur fréquentation augmente d’année en année. À l’heure actuelle, il y a plus de 100 clubs en Fédération Wallonie-Bruxelles, plus de 7 000 compétiteurs et entre 30 000 et 40 000 pratiquants. Les terrains sont remplis un peu partout. En tant que fédération, nous sommes là aussi pour aider et guider lors des tournois, des interclubs, et faire en sorte qu’il y ait beaucoup d’activités dans les installations comme celles-ci."

www.sport-ittre.be