Décrochages: Ittre va interpeller ORES

Une situation qui choque

Le bourgmestre compte donc sur la tribune qui lui sera offerte lors de l’assemblée générale du gestionnaire de réseau électrique pour avoir des réponses. "Nous voulons intervenir à ce sujet et, au moins, poser les questions pour avoir des éléments de réponse. En effet, nous constatons sur le territoire de la commune qu’il y a de plus en plus de décrochages. Je suis déjà intervenu lors du dernier conseil d’administration d’ORES et nous allons avoir une intervention du gestionnaire pour expliquer ce qui se passe exactement."

Christian Fayt a également rappelé qu’il y avait eu aussi des discussions assez importantes sur le sujet au parlement wallon. "Des investissements de plus d’un milliard d’euros sont prévus pour pouvoir renforcer le réseau. Il existe aussi la piste flamande où les installations photovoltaïques sont couplées à des batteries. En fait, le problème provient des petites cabines électriques qui arrivent à saturation. Alors, l’ondulateur se met automatiquement en pause. C’est quelque chose qui choque beaucoup de nos concitoyens et, à mon avis, ORES devrait faire un travail important d’explication auprès des citoyens."